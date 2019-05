El bochornoso momento lo vivió cuando iba a entrar a un baño. Este personaje le rompió el corazón a Mara al recordarle que era hombre

La revelación la hizo la misma modelo en un nuevo capítulo del programa Se dice de mí de Caracol.

Aseguró que su transformación no fue nada fácil y muchos no han dudado en criticarla.

Por ejemplo, un profesor en su colegio la lastimó mucho al decirle lo siguiente alguna vez:

“¿Usted por qué está entrando al baño de las niñas, si usted es un hombre?”.

No obstante, afirmó que después de ese episodio recibió mucho apoyo.

“Cuando todo el mundo me vio que yo estaba llorando y les conté el por qué, mis compañeros no podían creer que eso, ya que todos me aceptaban como era”, afirmó Mara.

Aunque aseguró que fue matoneada en aquel entonces:

“Al principio, yo no era sincera conmigo misma y tenía miedo; eso hacía que las personas se aprovechan de mi y me hicieran bullying”, confesó.

Este momento y todo lo contado por Mara Cifuentes podrá verlo en el siguiente video:

Mara se dio a conocer en reality La agencia.

Y aunque no fue la ganadora, lo cierto es que logró llamar la atención de los televidentes.

Desde ese momento ha sido una de las modelos más comentadas en Colombia.

