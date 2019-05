La razón por la que Pipe Bueno y Jéssica Cediel volverán a estar muy juntos

View this post on Instagram

¿Y dónde está escrito que los exnovios no pueden trabajar? . Pues ese es el caso de @pipebueno y @jessicacedielnet, nos enteramos de muy buena fuente que Jessica será la modelo del video musical que Pipe lanzará junto a @pasabordo de la canción ´Vagabundo´. . Todo se hará aproximadamente en un mes, pero desde ya se está planeando una gran estrategia para el mismo.