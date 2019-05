¡Mucha fuerza! El emotivo mensaje de Daniela Ospina por el delicado estado de salud de su padre

Difícil situación vive Daniela Ospina en los últimos días. El estado de salud de su padre es complicado. Razón por la cual, los mensajes de apoyo y oraciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

Fue así como, a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, no dudó un segundo en emitir un emotivo mensaje para su padre. Asimismo, entregó una reflexión y agradeció a todos los que le han escrito.

Este fue el emotivo mensaje de Daniela Ospina por el delicado estado de salud de su padre

"TE AMO PAPÁ. Gracias por tu corazón tan noble y bondadoso, porque nos has ensañado a amar sin reproche, a ayudar al que lo necesita y nos has llenado de los más lindos valores. Seguimos en esta prueba juntos y sigues siendo ese hombre de admirar, que no se derrumba. Gracias a todos ustedes por las inmensas oraciones, esta lucha continúa y continúa porque SOMOS LA VOLUNTAD DE DIOS, Y PARA DIOS LO IMPOSIBLE ES POSIBLE. Solo recuerden, amen mucho, valoren los seres que tanto aman y, sobre todo, no nos desgastemos la vida en lo que no es. Una vez mas gracias por su apoyo y oraciones"

