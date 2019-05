"Querer mejor, esa la lección más grande que debemos aprender": Juanes

Con eso romanticismo que siempre lo ha caracterizado, Juanes lanza su nuevo tema, Querer mejor, con un título que lo dice todo. Y como lo viene haciendo desde hace un tiempo, en esta ocasión también quiso que una de sus canciones sonará a dos voces, y es Alessia Cara quien lo acompaña. Hablamos con el artista sobre esta canción, y también de su próxima presentación en Rock al Parque.

¿Cuando piensa en Querer mejor que se le viene a la mente?

En que esta es una canción que reflexiona sobre la vida y el amor, y básicamente lo que dice la letra es que espero que al final de mis días haya aprendido a querer mejor, porque en este mundo en el que vivimos lo mejor que podemos hacer es querer mejor. Creo que amar bien es la lección más grande que tendremos que llevarnos cuando ya no estemos aquí.

¿Qué lo convenció que de Alessia Cara debía estar en el tema?

Es una cantante canadiense que yo admiro mucho, me encanta como canta y lo que ha logrado durante su carrera. Es una chica muy pulcra en todos los aspectos. Desde hace un tiempo quería trabajar con ella, y bueno, pudimos concretar esta colaboración finalmente.

“En este momento estamos lanzando canción por canción, pero al final habrá un compilado, y ese será mi nuevo álbum”, Juanes

Es un tema que tiene esa dulzura y ese romanticismo al que nos tiene acostumbrados Juanes, pero Alessia le aporta un toque urbano que rompe con lo tradicional…

Hace más o menos cuatro años que comencé a trabajar con diferentes artistas de otros géneros musicales, con gente más joven, y la verdad ha sido muy especial la experiencia de conectarme, de aprender de otras personas y que ellas también aprendan de mi proceso. Para mí era muy importante refrescar un poco mi lenguaje y hacer algo distinto, ya que estuve una larga temporada trabajando solo. Con todo esto quiero solo corroborar lo que sientes al escuchar esta canción, y es que sigues sintiendo que es mi música, por la melodía y la letra, pero tiene otras influencias.

El video de este tema es bello, pero simple, están solamente ustedes, pero lo que resalta es el paisaje de fondo…

Este video lo hicimos en Madrid y fue dirigido por un director canadiense que se llama Aaron A, quien ya ha estado en varios videoclips de Alessia. Lo hicimos en Madrid por coincidencia, los dos estábamos en esa cuidad, en determinada fecha, y aprovechamos para hacerlo. Y la verdad es que queríamos que las imágenes fueran sencillas respecto a dos personas caminando solas por diferentes puntos de la cuidad, y al final se encuentran en un teatro cantando juntos el tema, hablando de eso, de cómo querer mejor te aleja de la soledad.

No podíamos hacer esta entrevista sin hablar de Rock al Parque…

Para mí es muy importante estar en RAP porque es un festival que quiero y respeto mucho. Siempre me ha gustado el rock y de alguna manera lo siento cercano. Por eso mismo me parece todo un privilegio y honor que me hayan invitado, la verdad es que no me lo esperaba, pero me siento dichoso de hacer parte de sus 25 años.

Su presentación ha generado todo tipo de comentarios, muchos lo esperan con ansias, mientras que otros no entienden que Juanes esté en este festival…

Lo que yo hago es hacer mi propia música, es decir, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni parecerme a otro para que me aprueben. Yo hago la música que siento y veo el rock a mi manera. Para mí la cumbia, el vallenato y la guasca hacen parte de la cultura en la que yo creo, y me gusta mezclar eso con elementos del rock, y ese es mi rock, mi sonido. Entonces yo voy a hacer mi show como lo hago en cualquier parte, y obviamente con más ganas que siempre porque es Rock al Parque y porque es Colombia. Siempre van a haber personas que van a considerar tu música como una basura, eso siempre me ha pasado desde los comienzos. Así que a la gente que no le parece pues que no vaya en ese momento, y los que quieran verme siempre serán bienvenidos.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar