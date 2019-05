Segundo anuncio: ¡estas bandas también estarán en Rock al parque 2019!

El festival hizo un nuevo anuncio con las agrupaciones que se suman al cartel. Estas bandas también estarán en Rock al parque 2019.

Para sus 25 años, el festival trae a algunos grandes nombres del rock latinoamericano, como Fito Páez, Juanes y Gustavo Santaolalla, entre otros.

Pero, además, entre los representantes internacionales veremos bandas como Sodom, Kap Bambino y Toxic Holocaust.

Pues bien, este año se sumarán las mexicanas Puerquerama, Here Comes The Kraken, Vaquero Negro y The Warning al cartel.

Entre las sorpresas estará la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como reconocimiento especial a su trayectoria en la capital.

4 bandas mexicanas de nueva generación llegan al escenario de #RockalParque2019 #25Años, representan la nueva sangre de la movida roquera y musical de México. Seleccionadas a través de alianzas y relaciones de promoción 🇲🇽💥🇨🇴🤘🏼💥🦍 >> https://t.co/BdDcUV99bC pic.twitter.com/umDDmRKkR4 — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) May 23, 2019

De acuerdo con información entregada por el festival en su página web: "En 2018 más de 330.000 personas disfrutaron de la oferta artística ofrecida gracias a los cinco Festivales al Parque".

Y se espera que este año se acerquen más personas, teniendo en cuenta el anuncio de estas primeras agrupaciones.

El Tri, el Gran Silencio, Babasónicos, Fito Páez, Zeta Bosio, ex-Soda Stereo, Los Amigos Invisibles, Zona Ganjah, La Vela Puerca, Gustavo Santaolalla, Christina y Los Subterráneos, fueron algunos nombres que se conocieron el pasado 10 de abril.

Con este nuevo anuncio se comienza a completar el cartel del festival.

