Un show para rebobinar el casete llegará a Bogotá

Si usted es amante de todo lo que pasó en los ochenta y noventa, o si simplemente quiere retroceder en el tiempo para recordar aquellos momentos que lo hicieron tan feliz, de seguro este evento le llamará atención. Este miércoles Move Concerts hizo el anuncio de Cassette, un festival de música que reunirá a aquellos artistas que mandaron la parada en aquellos años. Flans, Miguel Mateos, Boney M, Poligamia, Moenia, Proyecto Uno e Ilegales, son solo algunos de los artistas que los bogotanos podrán ver el próximo 24 de agosto en el Centro de Eventos de la Autopista Norte.

“Haciendo el TBT perfecto y mirando unas décadas atrás, no podíamos tener mejores anfitriones para devolver la cinta en pleno 2019; por eso juntos por primera vez en Bogotá y en dos escenarios alternos, Cassette será el festival del que todos hablarán”, asegura Move en un comunicado de prensa.

Sobre los artistas del festival

Muchos las han escuchado, pero pocos han tenido la oportunidad de verlas en vivo y en directo. Ilse, Ivonne y Mimí son las Flans, quienes en aquellos, y aún ahora, se hicieron famosas por temas como No controles y Bazar.

Y respecto a agrupaciones, un festival de este tipo no podría existir sin contar en su lista con Proyecto Uno y los Ilegales, quienes enloquecieron a Latinoamérica con una propuesta de merengue house y rap. ¿Qué si escucharemos canciones como El tiburón, Another Night, Latinos, El grillero, Como un trueno y Sueño contigo? De seguro no faltarán en esta noche para recordar.

Este 24 de agosto los fanáticos también se encontrarán con Miguel Mateos. El argentino dueño de las obsesiones de las chicas en los noventa, regresa para deleitarnos con los clásicos que marcaron a toda una generación como No es tan fácil romper un corazón y Llámame si me necesitas.

Por supuesto, la cuota colombiana no podía faltar en este festival retro. Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, César López y Andrés Cepeda… bueno, de seguro estos nombres por separado no se le deben hacer tan conocidos, pero lo cierto es que ellos escribieron un importante capítulo para la historia de la música rock y pop colombiana cuando decidieron crear a Poligamia. Sin duda, es una banda insignia de la música noventera local y que se reunirá para hacernos saltar hasta el cansancio en esta primera edición de Cassette.

Si después de leer y conocer a todos estos artistas le quedó gustando y quiere probar, le contamos que las entradas para este festival estarán disponibles con un descuento del 20% en preventa con los bancos AVAL en www.tuboleta.com del 29 de mayo hasta el 4 de junio. Deberá pagar con las tarjetas crédito y débito de los bancos Aval. Luego de esta fecha comenzará la venta para el público general.

