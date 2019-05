La pinta de Andrea Serna que unos amaron y otros criticaron

View this post on Instagram

Así le doy la bienvenida al Desafío Súper Regiones, un proyecto en el que estoy inmersa con el alma. Gracias a todos por acompañarme en este camino que apenas comienza… A mi equipo, @angelicadzg @malejocangrejo @alexlundi y @manuelaavila1, mi más profundo agradecimiento ♥️. Look: @jorgeduquevelez + Fotaza de @maurogonzaleza. Ah, y las joyas… algo de lo que les hablaré en las próximas semanas.