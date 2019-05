"¿Está mal de plata?", le dicen a Mónica Rodriguez por este video

View this post on Instagram

Yo nunca he sido de fajas porque he sentido que me “estorban” … Pero como todo en la vida hay que probarlo, ensayé con un par de referencias de @fajasmydoficial (la que tengo es la F0066) y honestamente quedé muy sorprendida primero por el material que se ajusta perfecto! No talla, no es incómoda y los resultados son inmediatos: te comprime los gorditos que nooo te gustan jejejje… adicionalmente tiene realce de cola… o sea, se siente uno con el cuerpazo 😂 … Lo que me parece práctico es que tiene cierre para evitar tener que subir y bajarla y viene en dos colores: negro (mi favorito) y beige! Porque la estoy usando es que les digo que son muy chéveres y hay muchas referencias y estilos para los gustos o necesidades de cada quien! Yo estoy feliz con ellas, esa es la verdad 🥰 @fajasmydoficial #fajasmyd #fajas #fajasmoldeadoras