Luego de mucha especulación, se manifestaron. Hermanas de Legarda se despachan contra Luisa Fernanda W.

Tras la muerte de Legarda, hace tres meses, varias cosas han pasado. Luego de que Luisa Fernanda W anunciara que la familia de él no estaba de acuerdo con el video de Me sigues queriendo, mucho se ha dicho sobre su relación.

Pues bien, por fin se conoció lo que realmente piensan de Luisa Fernanda.

En un video en vivo, Daniela Legarda contó a través de Instagram que "no tenía problema con 'Lu"".

Pero, aún así, se refirió a lo que le molestaba con ella: "tampoco voy a decir que me gusta como ella piensa, como ella actúa, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo un corazón muy grande, no tengo un problema con ella, pero no soy su fan número uno", comentó.

María, la otra hermana, dijo en otro video algo con lo que dio a entender que tanto Luisa como otras personas cercanas a la familia les habían fallado tras la muerte de Legarda.

"Si dices algo, hazlo, pero no digas una cosa mientras haces otra", dijo.

También, hablaron de la canción, y comentaron que el tema lo estaban manejando abogados.

"Nosotras queremos que la canción salga, pero hay muchas cosas que ustedes no saben", dijeron.

