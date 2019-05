Este miércoles en la serie de RCN. Calixto reapareció en El man es Germán y revolucionó las redes.

Sin embargo, no se trató de una aparición en carne y hueso.

En el capítulo de este miércoles Germán tiene una discusión con Hernando Pérez, pues no tiene con que pagarle el arriendo del gimnasio.

Por eso decide vender el carro que por tantos años lo ha acompañado.

Y justamente cuando recuerda el momento en el que lo compró, se le vienen a la mente varios recuerdos en donde aparece Jasbleidy, Bola 8 y Calixto.

Y sin duda, el mostrar a Calixto conmovió a varios de los televidentes, quienes han pedido que el personaje vuelva a la serie.

