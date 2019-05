¿Cómo logró volver a la televisión después de esto? Aunque no lo crea, 'El tigre' de El man es Germán sufrió un infarto cerebral.

Quien le da vida a Jonathan es Jesús Forero, un actor que con tan solo 22 años pasó por una delicada situación respecto a su salud.

Fue en una entrevista con el programa La red, donde contó todos los detalles de lo sucedido.

"Sentí como un dolor de cabeza ya en la noche, estaba leyendo libretos, pero no fue nada. Al otro día sí sentí una molestia en la pierna izquierda, y ya en el set empecé a cojear y el dolor aumentó".

'El tigre' de El man es Germán sufrió un infarto

Y agregó: "Llegué a urgencias y ya no pude caminar. Empecé a tener miedo. Fue un infarto cerebral no especificado y eso abre las puertas a una serie variables, influye la mala alimentación, no hacer ejercicio y el estrés. El cuerpo colapsó".

Este grave suceso se dio a comienzos de año, pero sin duda, unos buenos hábitos le han ayudado a 'El tigre' a salir adelante.

El actor volvió a la televisión para la segunda temporada de El man es Germán, que se estrenó este lunes por RCN.

