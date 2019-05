Otra presentadora que se fue de RCN y se estrena en Caracol

View this post on Instagram

Contagiada de la mejor energía, de las mejores presentadoras y compañeras del mundo!! Hoy juntas viviremos la historia de un nuevo Desafío: Desafío Súper Regiones !! @caritosotooficial @carolinacruzosorio @andreasernafotos 🔥🔥🔥🔥🔥🔥💪💪💪💪💪 @desafiocaracol mi pinta @danielaalvarezboutique