Nuevo video de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno genera comentarios... ¿Por poco se besan?

#Farándula Aparece nuevo video entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W {Video} Un nuevo video salió a la luz donde reafirma las versiones sobre una supuesta relación amorosa entre el cantante Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. En el video, Pipe Bueno interpreta la canción “Cupido falló”, su éxito más reciente. Hubo un momento donde el artista se acercó a la youtuber para darle el micrófono y quedaron muy cerca mirándose a los ojos. • ¿Qué opinan de este nuevo video?👇🏽👇🏽