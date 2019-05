Karol G salió regañada por jugar con una estrella de mar; dicen que la pudo haber lastimado

View this post on Instagram

Si ustedes supieran por que Emma no suelta la cadena 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Le tiene miedo al mar jaja se cree que hay un tiburón en todos lados 😂😂🤣🤣🤣 Trate de relajarlo con una estrella, Cosa que no funcionó 😒 … En todo caso, le pusimos Lady Gaga y soy super consiente de que no pueden estar por mas de 5 minutos fuera del agua, así que después de unos 20 segundos la dejamos feliz en el mar con sus amigas ⭐️