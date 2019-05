No faltaron las críticas: Televidentes creen que Andrés Cepeda acudió a vieja táctica para que su participante ganara 'La voz kids'

View this post on Instagram

¡Gracias Colombia por cumplir el sueño de @artistaanabelle ! Gracias a todo el equipo de @lavozkidscolombia que nos acompañó durante esta temporada. A mis compañeros @fannylu @sebastianyatra @mauriciolozanou @laura_tobon @alejopalacio1 y a todos lo niños que participaron en este maravilloso programa. Mi querida #Anabelle, lo mejor está por venir. Te quiero mucho. #EquipoCepeda @lavozkidscolombia @caracoltv