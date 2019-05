Muchos la trataron de "extravagante". Johanna Fadul es atacada por pasear a su perro en un coche.

Hace tiempo la actriz colombiana dio a conocer al nuevo integrante de su familia: un pequeño perro.

Desde entonces no ha dudado en subir fotos junto a su mascota.

Muchas han sido aplaudidas y halagadas por sus seguidores, pero la última generó polémica y debate.

En la imagen se le puede ver junto a su perro, pero ella lo está paseando en coche.

Para muchos se trató de una extravagancia, y no dudaron en exponerlo.

"Podemos amar nuestras mascotas, pero no humanizarlas. Hay niños que de verdad necesitarían un cochecito", "Los perritos son bellos y todo pero tenerlos en coche como un bebé no me parece", "Ridícula" y "La verdad me parece extravagante", fueron algunos de ellos.

Pero así como hubo personas que la atacaron, también hubo otros que la defendieron.

“La gente es cerrada de la cabeza que no ha visto en otros países que es obviamente normal llevar un perro en coche. Por Dios, dejen de criticar y eso no es maltrato animal. Yo lo veo muy normal y bonito”, y “Dios mío, la gente sí sufre por los demás", fueron otros comentarios.

