Fotos de Claudia Gurisatti de colegiala se han robado la atención de muchos

Gracias a mi Profe Ochoíta y mi Profe Giraldo!!!! Hoy #DiaDelMaestro en Colombia quiero mandarles un gran abrazo a mis profes del GCV en Buga. Gracias a toda ellos por incentivar mi curiosidad, creatividad y búsqueda de conocimiento. Por enseñarme que al ser humano se juzga por sus acciones no por su color o creencias. Por enseñarme a que los logros y el éxito llegan tras arduo trabajo y estudio.!Por enseñarme que se respeta la vida, honra y bienes de los otros seres humanos, a que una sonrisa siempre es el mejor regalo para lo demás. Los amo y pienso todos los días de mi vida. @gimnasiocentraldelvalle