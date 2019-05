"Encuentro la plenitud en la austeridad, en lo sencillo": Juan Pablo Vega

Pasó un tiempo en el que muchos no volvieron a escuchar de Juan Pablo Vega. Y aunque no volvimos a escuchar su voz, lo cierto es que más que nunca, se encontraba conectado con la música, trabajando con otros artistas y haciendo una exploración personal y profesional que lo hizo renacer. Todo ese aprendizaje se encuentra plasmado en Conexión, su nueva producción discográfica, corta, pero cargada de pensamientos y emociones. Hablamos con el artista sobre este EP.

Las canciones de este EP tiene algo en común: navegan por el reggae. ¿Por qué explorarlo en esta ocasión e incluirlo en su música?

El reggae no es tan foráneo a lo que venía haciendo, antes tenía algunas canciones que daban visos de este género, aunque claro, aquí se siente más fuerte. Para mí, además de ser una de las músicas que más escucho desde hace mucho tiempo, es un género que concilia inmediatamente, es un ritmo sanador. Desde mi punto de vista cuando lo tocas en vivo la energía cambia, hay cadencia, hay algo especial que se transmite y que la gente lo sabe identificar muy bien. Me pareció muy interesante y que era el indicado para dar un mensaje de encontrar la felicidad en lo simple.

Aunque claro, además del reggae hay otro tipo de sonidos jamaiquinos como el rocksteady, el ska y el dub.

Algo muy llamativo de esta producción es la nueva versión que hace de El Baile y el salón de Café Tacvba…

Sin duda este es un tributo a una de las bandas latinoamericanas eternas. Todos los que nacimos a mediados de los años ochenta tuvimos una gran repercusión e influencia de ellos. Me acuerdo muy pequeño cuando mi papá colocaba el Re y desde me siempre me pareció muy curioso el comienzo de El baile y el salón, que además, es muy enganchador. Siempre se me quedó ese "papapapareureu". Y además de eso, tenía un mensaje que para su época era bastante transgresor, que era hablar de una linda conexión entre un hombre y otro hombre. Me pareció muy bonito sacarlo a colación en estos tiempos como una bandera de este EP que también habla de la igualdad a todo nivel.

La versión original tiene mucho de dance y disco, entonces lo que quisimos fue sacarla como de ese sitio de confort y ponerlo en un idioma mucho más jamaiquino, en una versión rocksteady, y dio como resultado este tema que escuchan en Conexión.

Hacer un cover de un tema tan grande no es tarea fácil, sobretodo cuando se piensa en la crítica…

Claro, sin duda, fue arriesgado hacerla, porque es una canción que hace parte de la historia popular latina. Y han habido opiniones de todo tipo, desde las buenas, hasta aquellos que piensan es que mejor la original. Yo también prefiero mil veces la original, esto solamente es un sencillo tributo y no me lo tomo tan a pecho porque mi intención jamás fue competir con la versión de los Cafeta.

"Este EP fue grabado en tres lugares: Bogotá, Ciudad de México, que considero mi segunda casa, y en Providencia", Juan Pablo Vega

Pero esta versión no nació propiamente en medio de la creación de Conexión…

Ya veníamos tocando este tema desde hace aproximadamente dos años en giras en México. Ya estaba pensando en incluirla en una producción y bueno, se dio el momento y la grabé, precisamente en México. La verdad es que siempre me ha gustado y siempre he pensando en hacerles pequeños homenajes a esos artistas que me han influenciado tanto. Café no es la única banda, también llevó en el corazón a los Aterciopelados y a Soda Stereo. Para mí todos ellos hacen parte de la gestación de la escena real alternativa latinoamericana y finalmente lo que uno hace es una continuación de ese legado.

Decidió cerrar el ciclo de este EP con el tema Real. Háblenos un poco de ella y de su significado…

Una canción que escribí con un hermano mexicano que se llama Caloncho, que además de ser un tema, lo veo como un manifiesto porque en ella digo cosas que hace mucho tiempo quería expresar, lo que pienso realmente de la vida y de la felicidad, y es que encuentro la plenitud en la austeridad, en lo sencillo. En mis 33 años este ha sido mi mayor descubrimiento, y es que la felicidad está en los pequeños detalles.

Como lo ha dicho a lo largo de esta entrevista, Conexión refleja plenitud, felicidad, igualdad, entre otras palabras. En ese sentido, ¿cuál es el balance que hace de su vida en estos momentos?

Las edades dictan mucho de lo que uno es en X o Y momento. Por ejemplo, hace cinco años que tendría 27 y lancé Nada personal, era una persona que no sabía para dónde iba, un poco melodramático y nostálgico, y aunque eso está bien, la verdad es que me estoy disfrutando mucho esta etapa de la vida en el sentido que ya te dejas como de tantas bobadas, decides asentarte y valorar lo que está alrededor tuyo. Es estar consciente de la felicidad.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar