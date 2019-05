Muy pronto conoceremos al ganador de una nueva versión. ¿Lo que muchos esperaban? Se conoce la fecha del final de La Voz Kids.

Aunque el canal no se ha referido exactamente a la fecha final, muchos televidentes han llegado a la conclusión por un comercial.

Y es que ya se conoció la fecha en la que se estrenará el Desafío, por lo que el final de La Voz Kids será este viernes 17 de mayo.

Muchos televidentes estaban esperando con ansias esta gran final, no solo por los participantes, también porque han asegurado que los últimos capítulos del reality han sido "relleno".

Poco a poco se siguen conociendo a los finalistas del reality.

La primera en elegir a su finalista fue Fanny Lu.

Ella decidió que debía ir a la gran final con la voz de Maite.

El viernes fue el turno de Andrés Cepeda, quien decidió que Anabelle debía estar en la final.

Fecha del final de La Voz Kids

Este lunes será Sebastián Yatra quien elegirá a su finalista.

Sobre esta temporada de La Voz Kids Laura Tobón le contó lo siguiente a Publimetro:

"Los niños me han enseñado a ser noble, a disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Me han enseñado que nada en este mundo es imposible, que no hay límites".

La pequeña que representará al #EquipoFannyLu en la gran final de #LaVozKids es Maite. ¡Aplausos! 📺: https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/BcnIqMaRHf — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) May 10, 2019

