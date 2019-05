Carolina Cruz revela la verdad sobre supuesto embarazo anunciado por una revista

View this post on Instagram

• Una foto muy linda de una portada que estábamos esperando con ansias, eso si…evitando un titular que por ahora no es real, NO ESTOY EMBARAZADA, obvio tenemos deseos de crecer la familia pero en el tiempo perfecto de DIOS, el es el único que decide cuándo será 🙏🏼 Feliz Día!! @hernanpuentes @malejocangrejo Esta foto refleja nuestro AHORA ❤️