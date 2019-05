El emotivo mensaje de Shakira para Piqué tras la derrota del Barcelona

View this post on Instagram

Gracias Barça. Por regalarnos tantas alegrías, por una temporada impresionante. Gracias porqué en la derrota también crecemos. Gracias por enseñarnos que no pueden desvanecerse los momentos buenos cuando fallamos. Gracias por recordarnos que somos solo humanos y que hay que valorar el éxito en medio del fracaso. Gracias por darnos la oportunidad de madurar como afición. Gracias por hacernos generosos y justos. Gracias por dejarse la piel en cada partido. Y cada mañana levantarse comprometidos y trabajar tan duro. Gracias por hacernos soñar con tocar el cielo pero siempre con los pies en el suelo. Gracias al Barça, y a su entrenador y staff por ser más que un club. Las mujeres, los hijos de los jugadores y sus familias queremos hoy enviarles toda la fuerza para continuar y decirles que estamos listos para la revancha porque en el fútbol siempre hay una. Un abrazo sentido en este día gris… Y sobretodo… Gracias. Shak