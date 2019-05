"No hay nada mejor que devolver el casete con un concierto": Magic Juan

Sin duda, Magic Juan siempre será recordado por toda una generación gracias a sus éxitos junto a Proyecto Uno. Y aunque han pasado años de este boom, lo cierto es que son varios quienes siguen bailando sus canciones en las fiestas o las tienen como favoritas en sus playlist. Justamente, haciendo un homenaje a toda esta generación, el artista volverá para una presentación en la que no estará solo, también la acompañarán otros grandes de esta época como Don Fulano, Martin Machore y Sandy, de Sandy & Papo. Hablamos con el artista sobre lo que verán los bogotanos este viernes en el Royal Center.

Esta será una presentación, literal, para devolver el casete…

El concierto es básicamente una reunión de los artistas del género para recordar esos años en los que empezamos a tener una gran cantidad de hits. Lo que van a ver los asistentes es a Magic Juan interactuando con los otros artistas. Y todo esto acompañado con visuales, luces y las diferentes bandas en vivo.

La verdad es que estas presentaciones han sido un agradecimiento para todas esas personas que nos escucharon en su momento, y para aquellas que aunque no vivieron en esta generación, sí se han conectado con nuestras canciones.

“Queríamos darle una especie de regalo a esas personas que siempre han amado nuestra música”, Magic Juan.

Pero además de eso, también hubo otra razón para hacer esta gira de conciertos…

Queremos que las personas que no nos vieron hace unos años, por cuestiones de dinero o que eran muy pequeños, puedan hacerlo ahora, sintiendo lo mismo que sintieron otras personas hace unos años.

¿Qué recuerdos quedan de esos años junto a Proyecto Uno?

Tengo miles de recuerdos, varios de ellos son de esas giras por Colombia. Me quedan las caras de la gente disfrutando nuestra música mientras nosotros no podíamos salir del asombro porque no terminábamos de creer nuestro éxito.

¿Por qué hacer una gira con estos artistas y no otros?

Con cada uno de ellos tengo excelentes relaciones, pero fuera de eso, han tenido música que sigue siendo vigente a través de las generaciones. Su legado se va a mantener, así ellos ya no estén en este plano terrenal.

