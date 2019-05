"Detective Pikachú es exactamente lo que me habría gustado ver de niño": Justice Smith

Desde 2001 no se tenía una película de Pokémon. Esta, además, es la primera cinta que la franquicia produce con actores de carne y hueso. Pikachú y los demás Pokémon son figuras animadas que interactúan con los actores en pantalla, elenco conformado por Justice Smith, Kahtryn Newton y Ken Watanabe. Ryan Reynolds completa la nómina prestando su voz para un Pikachú conversador y bromista.

Justice Smith, a sus 23 años, puede decir que ha trabajado con algunas de las grandes producciones de Hollywood de este decenio. No solo estuvo en Jurassic World: el reino caído (2018), sino que también protagonizó la serie The get down (2016), de Netflix.

"Realmente me sentí honrado de estar en esta película porque soy un gran fanático de la cinta y sentí que el conocimiento que tenía de la historia podía ayudarme en mi rol y lo que haría en el set", le contó a PUBLIMETRO el actor estadounidense, quien sonríe de oreja a oreja al hablar de su papel como Tim Goodman en Pokémon: Detective Pikachú. "Todos los días tuve la posibilidad de ser nerd (risas) y maravillarme con las cosas que veía en la película, porque era exactamente lo que me habría gustado ver cuando era un niño. En general, esta fue una experiencia increíble".

En la cinta dirigida por Rob Letterman (Monsters vs. Aliens, Shark Tale), Pikachú no es solo el tierno pokémon que tiene el poder de descargar electricidad. Aquí se presenta como "un investigador de talla mundial", y se aventura a ayudar a Tim a encontrar a su padre, un reconocido entrenador Pokémon que desaparece sin dejar rastro. Pronto, descubrirán que el universo Pokémon está amenazado por algo más grande.

Persecuciones, escenas bajo el agua y saltos son parte de la cuota de emoción de la película. Smith cuenta que, a pesar de los riesgos, él ya él tenía algo de entrenamiento por haber hecho Jurassic World. "Sí me imaginé que sería difícil. Es una película importante, una producción grande, así que por supuesto íbamos a tener que hacer estas escenas de acción. A mí me encanta hacerlas, creo que me retan como actor. Me sentí listo para esta película en ese aspecto".

Ryan Reynolds, la voz de Pikachú

Para grabar las escenas con el pequeño Pokémon amarillo, Reynolds y Smith ensayaron previamente sus diálogos, sin embargo, las grabaciones de voz de Reynolds eran después de que la escena estuviese filmada. Así, se dieron varios chistes que ni los guionistas vieron venir, directamente de las ocurrencias de Reynolds. "Lo chistoso es que Ryan (Reynolds) no pudo estar todos los días en el set con nosotros. Él grababa por su cuenta la voz, y como es tan bueno improvisando, a veces los chistes resultaban diferentes de lo que decía el guion, entonces cuando vi la película por primera vez habían muchas cosas que no estaban ahí antes. Fue una sorpresa muy divertida", cuenta Smith, quien también le da crédito al equipo de producción, que se aseguraba de que los diálogos de ambos tuvieran sentido en pantalla. "Sin importar lo que yo dijera, él [Ryan Reynolds] podía grabar su voz de modo que complementara mi diálogo, era difícil, pero igual teníamos todo un equipo de personas trabajando para que la película se viera como si de verdad ambos estuviéramos en la misma habitación".

Una historia para grandes y chicos

Pokémon: detective Pikachú es una historia querida por muchos. Prueba de ello es el furor que desató la aplicación de celular que permitía "buscar pokemones" en realidad aumentada. Así, se espera que los cines se llenen de personas de todas las edades con la promesa de tener más entretenimiento de la franquicia.

"Esta no es una película solo para niños, es la primera película live action de la franquicia. Crecimos con Pókemon, así que esto es algo que muchas personas querían desde hace un tiempo. Si bien tratamos de atraer a las audiencias más jóvenes, también quisimos hacerlo con otras de más edad, especialmente esos fanáticos más hardcore que han seguido la franquicia siempre, los de toda la vida", puntaliza Justice Smith, todavía con una sonrisa.

