Scorpions, la banda de Hard Rock de Europa Continental, vuelve a picar de nuevo en Bogotá. Esta vez soltarán todo su poder en la Movistar Arena, en el marco de su gira Crazy World Tour.

La gira está inspirada en el álbum icónico de 1990 del mismo nombre, el cual contiene la canción Wind of Change, una power-ballad presente en la biblioteca de todo rockero, y un himno mundial de la unión y la paz.

La alineación actual de Scorpions incluye a los miembros fundadores Klaus Meine (Voz), Rudolf Schenker y Matthias Jabs (Guitarras), junto a Pawel Maciwoda (Bajo) y el antiguo baterista de Mötorhead, Mikkey Dee.

¡Scorpions regresa a Colombia! Esta vez, junto a Whitesnake

La banda viene en esta ocasión junto a Whitesnake, banda británica fundada por David Coverdale en 1978. Con éxitos como "Is This Love?" y "Here I Go Again", harán de la noche del 10 de octubre un festival inédito del rock clásico.

Las boletas estarán disponibles desde el Miércoles 15 de mayo en toda la red Tu Boleta a nivel nacional: Taquillas, Call Center y Tuboleta.com

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos AVAL empieza el miércoles 15 de mayo a las 9:00am, y finaliza el viernes 17 de mayo.

La venta al público general empieza desde el sábado 18 de mayo a las 9:00am.

PRECIOS SCORPIONS CRAZY WORLD TOUR BOGOTA

LOCALIDAD PRECIO* TRIBUNA FAN SUR (Numerada) $ 500.000 PLATEA (De Pie) $ 329.000 SEGUNDO PISO SECTOR 202-205/215-218 (Numerada) $ 369.000 SEGUNDO PISO SECTOR 206-214 (Numerada) $ 299.000 TERCER PISO SECTOR 302-305/315-318 (Numerada) $ 229.000 TERCER PISO SECTOR 307-313 (Numerada) $ 159.000 VISUAL RESTRINGIDA SECTOR 201-301/301-319 (Numerada) $ 99.000

*Aplica costo por servicio de Tu Boleta

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar