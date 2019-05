La muerte de Ilina Guerra sorprendió a comunidad vallenata. Ofrecen millonaria recompensa para esclarecer muerte de pareja de Andrés Zuleta en Valledupar.

Ilina Guerra, de 37 años, salía de un gimnasio junto a su madre el pasado viernes 3 de mayo. Al salir del lugar fue alcanzada por una moto desde la cual un sicario le disparó varias veces.

La mujer falleció en el lugar, y desde entonces comenzaron las delicadas acusaciones. La primera de ella, provino de Gonzalo Guillén, periodista que aseguró que Ilina había recibido amenazas por parte de su pareja, Andrés Alfonso Zuleta.

La Alcaldía de Valledupar, por su parte, informó a la ciudadanía que se ofrecía una recompensa de $10 millones de pesos a quien tuviese información de los culpables del hecho.

El hijo de Poncho Zuleta aseguró que emprendería acciones legales contra el periodista por atentar contra su buen nombre.

De la investigación de la Policía se sabe que se obtuvieron los casquillos del arma disparada, así como algunos videos de vigilancia donde se aprecian las placas de la moto.

Guillén, por su parte, insiste en que su trino es verdad, y recalca que Zuleta no negó lo dicho por él.

El señor Zuleta no niega en su comunicado nada de lo que dice mi trino. Solo indica que lo rechaza. Y no se ha entregado a las autoridades, como anunció. Me reafirmo en lo dicho. Lamento que la prensa lambona y cobarde de este país no sea capaz de investigar e informar.

— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) May 5, 2019