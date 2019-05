El programa estrella de HBO emitió un nuevo episodio el pasado domingo. ¿Lo notó? Este fue el error de Game of Thrones en su capítulo más reciente.

Todas las miradas estaban sobre la historia del trono de hierro. Las redes sociales, e incluso bares y restaurantes tenían la serie como tema de conversación.

Por esto mismo, nada escapó a la mirada de los televidentes. Por ejemplo, una taza de café que parece ser de la famosa cadena Starbucks.

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz

— Ira Madison III (@ira) May 6, 2019