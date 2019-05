Esto es lo que piensa la familia de Colmenares sobre la serie de Netflix

La producción de Netflix se encuentra al aire desde hoy, viernes 3 de mayo. Esto es lo que piensa la familia de Colmenares sobre la serie.

Más de uno se preguntará qué opina la familia Colmenares al revivir los fatídicos hechos de la noche de Halloween en la que murió Luis Andrés.

El joven asistió a una fiesta, y luego los hechos son confusos, pero apareció golpeado en el caño del Virrey, al norte de Bogotá.

Vicky Dávila se reunió con la familia para su programa en La W, y les pidió opinión sobre la serie. Esto fue lo que comentó Jorge Colmenares.

"Para mi mamá, sobre todo, es una preparación que intentamos hacer desde noviembre, cuando mencionamos la inconformidad que teníamos por la serie (…) Todavía no hemos tenido conocimiento [de lo que se verá en la serie], estamos a la espera de qué es lo que muestra. Sin embargo seguimos totalmente inconformes porque es una serie donde no han tenido autorización de ninguno de nosotros, no sabemos como van a perfilar a mi hermano si nosotros éramos los que lo conocíamos, cómo van a mostrar una persona que nunca conocieron, como van a mostrar esa parte familiar y de liderazgo que tenía mi hermano si nunca lo conocieron. En el tráiler vimos a alguien muy similar a él, y eso nos hizo erizar la piel. Fue revivir a un mejor amigo que perdí hace nueve años".

Sin embargo, a la hora de ver la serie como tal, la familia se mostró conmovida recordando los hechos. Más que denunciar la producción, hubo momentos de comentario a modo de denuncia, sobre todo del padre de Luis Colmenares, quien insiste en que solo quiere justicia y que se sepa la verdad.

