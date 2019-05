Luisa Fernanda W ya había anunciado que volvería a tener un romance, esta es la prueba

View this post on Instagram

@larevistavea hizo una entrevista muy cool hablamos de mi trabajo, mi equipo, nueva música ❤️ y muchas otras cosas. Por otra parte nunca me había atrevido hablar de este tema de esta manera, puesto que la gente es muy imprudente, juzgan a todo el mundo porqué si y porqué NO. Y de verdad a mi en lo personal no me ha afectado jamás respondo a sus comentarios, jamás me igualo con alguien por redes sociales, llevo un buen tiempo en esto y he aprendido como llevar mi vida y mi trabajo de una manera bien separada, entonces las críticas vienen y van, yo simplemente dejo que pase. El punto es que ante un duelo TODO el mundo reacciona diferente y eso no se juzga. A mi me tocó vivirlo así, que si me aproveché, que si nos aprovechamos, que si no lloramos, etc ESO NO IMPORTA. Igual y lo peor como siempre lo digo ya paso. Así que sus comentarios siempre serán recibidos con respeto, al fin de cuentas sus opiniones no pueden resucitar a nadie. aquí seguimos luchando por lo que amamos sin pasar por encima de nadie, viviendo un día a la vez y haciendo sueños realidad, a eso vine al mundo a ser FELIZ!! Y por lo menos en mi trabajo eso es lo que AQUÍ verán, felicidad, amor, y disciplina. ASÍ QUE CON TODAAAAA!!! Ahora si agarren sus 🍿 🍿🍿🍿 comentarios en 3 2 1 Maquillaje @yosoyenriquetrujillo Styling @jotamaya Foto: @delvecchio21