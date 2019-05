Como pocas veces hemos visto a la cantante. Escote de Catalina García de Monsieur Periné en La Voz Kids enloqueció a los televidentes.

Durante esta semana los jurados del reality de Caracol han invitado a varios artistas para que les cuenten sus historias a los concursantes.

Este jueves los invitados fueron Santiago Prieto y Catalina García de Monsieur Periné.

La cantante saltó al escenario con un atuendo que tenía un profundo escote, y sin duda, eso hizo que más de un fanático y televidente se volviera loco.

Esta noche: Monsieur Periné y Camilo Martínez serán invitados especiales de #LaVozKids https://t.co/IvM5dnMsLh pic.twitter.com/Lo1I1ZOvCq — Caracol Televisión (@CaracolTV) May 2, 2019

Dentro de pocas semanas el reality de Caracol llegará a su final.

"Es imposible no tener los mismos sentimientos de las familias porque sí o sí yo termino siendo parte de esas familias, ¿me entiendes? Termino siendo parte de la historia del niño para que ellos sigan adelante en este transcurso de La voz kids. No puedo decirte que me contengo, al contrario, se riegan todos los sentimientos y las emociones", dijo Laura Tobón a Publimetro sobre la nueva temporada.

Y agregó: "Bueno, esta es mi tercera temporada trabajando en La Voz Kids. La verdad estoy súper contenta y animada porque los niños me hacen más feliz. Siento que desde que trabajo con ellos me ha cambiado la perspectiva de de la vida. Hoy en día siento que disfruto más de las cosas pequeñas como ellos lo hacen".

