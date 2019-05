La historia fue contada por la misma exreina colombiana. Polémica porque a Paulina Vega la catalogaron como modelo de talla grande.

Lo hizo a través de una publicación que hizo en su sitio web.

"Lo que les voy a contar me pasó un año y medio después de terminar mi reinado como Miss Universo. En esa época viajaba mucho y dormía más en un avión que en mi propia casa. Estaba probando oportunidades en Estados Unidos y había sido contratada por una agencia de modelaje en Miami, agencia que poco después me quiso agregar a su selección de modelos en Nueva York".

Captura de pantalla página web Paulina Vega

Y continuó: "Felizmente, firmé con la agencia. Seguí viajando y trabajando. Me sentía saludable y contenta con mi cuerpo. Pasaron como tres meses y regresé a la agencia. Aparentemente, había subido un kilo. En la reunión me dijeron que ya no me consideraban una modelo de pasarela y editorial, que ya no estaba entre las 'flacas' y sería catalogada como una modelo 'plus size"".

Los comentarios respecto a la publicación no se hicieron esperar.

Varios de ellos debatiendo sobre el daño que se hace a las mujeres con ese tipo de prototipos de belleza.

"Pasar de 'flaca' a 'curvy' me pudo haber desilusionado. En cambio, me inspiró a concentrarme en lo que realmente amo hacer y en construir mi propio camino", sumó la exreina en su texto.

