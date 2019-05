La denuncia la hizo a través de su perfil de Facebook. Mujer acusa de maltrato a famoso actor que participó en Loquito por ti.

La mujer que lo denuncia es Johana Plata.

Allí además de su mensaje, publica el perfil del actor Freddy Ordóñez y fotos de él para dejar constancia que se trata de él.

Johana escribió lo siguiente:

"Quiero aclarar que hago pública esta situación porque en realidad estoy CANSADA del maltrato verbal y antes físico de este hombre. A pesar de que estamos separados hace más de 17 años hoy en día lo sigue haciendo verbal y emocionalmente cada vez que a él no le parezca alguna decisión que yo tomé con nuestro hijo y no encuentro otra manera de ponerle un alto a tanta grosería de su parte".

Mujer acusa de maltrato a famoso actor

Quiero aclarar que hago pública esta situacion porque en realidad estoy CANSADA del maltrato verbal y antes físico de… Posted by Johana Plata on Tuesday, April 30, 2019

Y continuó con su relato: "Me casé con él cuando tenía 16 años, recibiendo maltratos de su parte y en una golpiza muy fuerte que me dio decidí separarme… Ahí vinieron los problemas de ausencia como padre e irresponsabilidad en sus obligaciones".

Ella además cuenta que interpuso varias demandas, pero al no tener una respuesta, decidió sacar adelante sola a su hijo quien ya es mayor de edad.

"Sin embargo sus groserías e insultos han seguido aún teniendo un nuevo hogar en este momento… estoy desesperada porque si antes no dije nada fue por proteger la integridad de mi hijo… Pero ahora me encuentro viviendo en otro país y este señor no me deja en paz".

El actor colombiano se hizo famoso por su participación en el seriado Pandillas, guerra y paz.

Uno de sus últimos papeles fue en la novela Loquito por ti.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar