Fue La Negra Candela quien lo contó todo. La mentira que habría mostrado La red de Caracol.

Si usted es fanático de La red de seguro habrá visto los últimos capítulos.

Justamente uno de ellos tuvo que ver con una apuesta entre Carlos Giraldo y Mary Méndez.

La idea es que Carlos, quien le tiene miedo a las alturas, se lanzara en paracaídas.

Si lo lograba, Mary debía comerse un plato lleno de toda la comida que pidieran los televidentes.

Sin embargo, en las escenas emitidas Carlos desiste de la idea por miedo.

Pero al parecer, si no se lanzó no fue por decisión propia, sino por ordenes del canal.

De acuerdo a lo contado por la periodista de entretenimiento en su página web: "De nada le sirvió a Carlos Giraldo la rigurosidad en sus citas médicas para demostrar su excelente estado físico y así conseguir la autorización para lanzarse en paracaídas con el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete y grabar una nota diferente".

Y agregó: "Pero a pesar de ese permiso a última hora la gente de Caracol decidió que mejor ¡no! Y finalmente no le dieron el permiso. Así que se quedaron vestidos y alborotados los protagonistas de la nota. Por ahora no fue. De pronto más adelante. O que lo hagan por cuenta propia. Pero esa no era la intención. Otra vez será".

