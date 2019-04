¡Se sinceró! Tuti Vargas publica sus fotos sin retocar y sus seguidores quedan boquiabiertos

View this post on Instagram

Así empecé estas fotos, hay más de 80 😳, probando luz, ángulo, “pose”, si ven en la penúltima que fue la que escogí esta torcida y los colores no están tan nítidos. A la foto final le edité saturación, contrastes, luz, nitidez y a mi espalda le subí a la opción de “estructura” que resalta las sombras y luz, esto para que se vea mas marcada 🧐