El récord que ya rompió el Burger Master en tan solo su primer día

JUEMADRE FENÓMENO ▫️ Estos manes del @burgermasterco se vendieron ayer lunes, en el primer día: 201.364 BURGERS ▫️ … y esto apenas comienza! ▫️ Un arranque inesperado, en especial para la mayoría de las ciudades nuevas que entraron en la competencia: un lunes, antes de quincena ¿pero quién se lo iba a imaginar?… ▫️ Bogotá encabezó la lista con más de 70.000 hamburguesas, seguida por Medellín (34.200), y Bucaramanga con 17.220 (al cierre de estas cifras aún faltaban hamburguesas por contar). Y de ahí en adelante el número posicionó a Barranquilla con 13.872, seguida por Cali, Cúcuta, Pereira, Montería, Ibagué, Villavicencio, Manizales, Armenia y Cartagena. ▫️ Para no creérselo!!! ▫️ Gracias a todos por acompañarnos en esta titánica tarea: la de construir juntos, el fenómeno gastronómico más grande de todos los tiempos y el empujón más sabroso a la economía de nuestro país: #burgermasterco ▫️▫️▫️