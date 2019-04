Yina Calderón se retiró los biopolímeros de sus nalgas y mostró el resultado con una impresionante foto

View this post on Instagram

Ya no tengo mi cola pero tengo salud y es lo que vale, salimos súper de cirugía 👍espero servirles de ejemplo y que en la puta vida se inyecten nada 😦 que les van aplicar una vitamina 🤔 pura mierda luego lo van a lamentar, digamos NO 🤮 a cualquier sustancia extraña en el cuerpo, hagan caso y digan NO 🤮 este veneno mata y duele mucho 😪 gracias a Dios, a mi familia, a mi novio y al cirujano que tengo @dr_urazanoficial por estar en este camino tan complicado para mi 😪 que si me duele ? Me duele mucho pero tengo solo un camino SALIR ADELANTE pero no quiero que les pase lo mismo, este veneno es terrible hay mujeres que con un barrido quedan súper bien pero a otras les toca 1, 2 ò hasta 3 barridos para poder sacar esta porqueria que se riega por todo el glúteo, yo cuento con un magnífico cirujano pero las que no ?? Pensemos 3 veces antes de inyectar algo extraño 😪 hago un llamado a las esteticistas ya que muchas de ellas son las que inyectan este veneno ☠️ por favor no engañen a la gente esto no se le desea a nadie a nadie .. feliz noche