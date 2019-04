Más de 15 demandantes podrían poner en problemas a la familia Díaz. Estas son las millonarias demandas que enfrentarían herederos de Martín Elías.

Luego de que se conociera una canción inédita de Martín Elías, también se conocieron una serie de demandas.

Familiares y extrabajadores del cantante demandan a sus herederos. Según ellos hubo incumplimientos económicos del tiempo que trabajaron para Martín Elías.

Uno de los abogados de uno de los acusantes asegura que a su cliente le deben cerca de 400 millones de pesos.

Si bien ninguno de los trabajadores que ahora reclaman tenía un contrato laboral formal, muchos sí aseguran que había testigos y acuerdos verbales que los califican como empleados de Martín Elías. (Continúa)

El mismo tío de Martín Elías, Juan Manuel Díaz, hace parte de los demandantes. Según él, durante siete años trabajó sin recibir el pago justo.

Por su parte, Dayana Jaimes, viuda del cantante, asegura que los mismos que se hacían llamar amigos del cantante ahora le piden dinero a ella.

De hecho, publicó un mensaje en sus redes sociales, señalando a quienes se "aprovechan" de las circunstancias.

"El 14 de abril más de uno sale a darse golpes de pecho en las redes, hablando del dolor tan grande que les dejó Martín. Pero no sale mostrando las demandas laborales que están llevando a cabo, según ellos porque su jefe no les daba lo justo y lo legal. Coherencia, señores, coherencia. El mejor homenaje que le pueden hacer es ser agradecidos y no venir a exigir algo que jamás le manifestaron a él en vida. ¿Por qué no lo hicieron cuando vivía? ¿Por qué esperaron a que se muriera para mostrar su inconformidad”, escribió Dayana en su cuenta de Instagram.

La nota completa fue presentada en La Red, de Caracol:

