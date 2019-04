Estuvo metida en este triángulo amoroso. El escándalo que protagonizó Majida Issa por culpa de un amor.

Aunque la historia sucedió ya hace varios años, todo vuelve a colación debido a su participación en la novela La Guzmán.

Y es que ella comenzó una relación con un actor cuando él aún estaba con otra persona.

Se trata del cubano Mijail Mulkay, quien hace cerca de 10 años se encontraba saliendo con Alina Lozano.

Sobre el tema Majida contó en su momento a El Tiempo que:

"Aunque uno diga que no le importa el qué dirán, son cosas muy jartas de afrontar. Los primeros días sí me dio muy duro la impotencia de no poder dar la versión real".

Escándalo que protagonizó Majida Issa por culpa de un amor

Y agregó: "El amor que yo siento por Mijail es lo más grande que he sentido en mi vida por alguien. Me sorprendió tanto que no hubo cabida al remordimiento".

También contó en aquel momento lo que pensó su familia sobre esta relación:

"Ellos aman a Mijail. No era mi relación lo que los angustiaba, eran las noticias que salían. Ellos no quieren que hablen mal de uno y pues obviamente les daba rabia".

Cabe recordar que esta relación terminó tiempo después.

