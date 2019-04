Los hechos se habrían presentado en la capital.

En principio, la conductora acepta que infringió la medida de pico y placa.

"Necesito ayuda en este momento. Estoy en pico y placa en este momento, no tenía ni idea que estoy en pico y placa. Me acaban de parar, tengo a un policía demasiado agresivo en este momento, me quiere quitar el carro ya, o sea no llevo ni diez minutos", dice.

Mientras ella insiste en que el uniformado es demasiado agresivo, porque le quiere inmovilizar el vehículo, este asegura la mujer no tiene sus papeles al día.

"Cuando está sin el Soat, sin el Soat", recalca el policía de Tránsito.

Al final, la mujer dice: "no me voy a bajar del carro, por favor ayúdenme. No le quiero dar plata, no hay que darle plata".

Video

Millennials descubren que no tener soat y salir en pico y placa da para inmovilización del carro… jajajaja esa @andreamarmolej 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/Hj6eKcueLj — Laura. (@LauraPorFavor) April 25, 2019

Influenciadora responde a quienes la critican tras ser sorprendida manejando en pico y placa

Horas después de que se encendiera la polémica, Andrea Marmolejo respondió a quienes la critican.

Inicialmente, contó que finalmente pudo sacar su carro de los patios.

"Sino tuviera el Soat al día, no hubiera sido tan fácil", resaltó al inicio de su mensaje,recalcando que no hubiera sido fácil sino tuviera el Soat al día.

"Para terminar este chisme que se inventaron para hundirme, porque eso es lo que la mala gente siempre quiere", añadió.

Para finalizar, le dio las gracias a quienes la quieren a quienes no.

Vea continuación las imágenes que circulan en redes sociales:

La hicieron colocar brava, vea. Tiene razón, somos basura 😪 Para destacar del video, al fin aprendí a pronunciar la palabra “haters”, se dice “jeiror’s”. De todo se aprende porque yo les decía “los pelados que me colaboran con el odio” pic.twitter.com/tJCUEAQhEy — Andy🧸 (@CristoAtado) April 27, 2019