¿Nuevo programa de RCN no saldrá al aire por ordenes del nuevo presidente?

View this post on Instagram

🥶En esta montaña hace friiiiioooo amores míos y yo ando muy creída estrenando una nueva Ruabija🤪 . ¿Ya las conocen? Son mi creación🙋🏻‍♀️ 👉🏻Entren a @ruabijas 👈🏻 Ahí está todo lo que hacemos❤️ . #Feliz #fria #noche #jueves #riabijas