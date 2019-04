El 'Desafío' cambiará de nombre para su versión 2019

View this post on Instagram

Confirmado @andreasernafotos será la presentadora del #DesafioSuperRegiones esto fue lo que expresó a través de su cuenta de Instagram. #repostapp ….. @andreasernafotos Ha sido un día de emociones muy profundas, de hecho han sido semanas sorprendentes… al final he decidido enfrentar el reto, tal como lo compartí esta mañana en #diaadiacaracoltv, mi respuesta es sí, acepto, seré la conductora de la próxima temporada de El Desafío. A partir de este momento inicio una inmersión absoluta en la preparación que un formato de esta magnitud amerita. Estoy feliz, agradecida, nerviosa y temblorosa… aún es poco lo que puedo compartir al respecto, pero prometo que lo que verán al aire será impactante… los quiero y abrazo cada uno de sus amorosos comentarios ❤. @carolinacruzosorio @caritosotooficial @apuntesdecata #desafio #caracoltv #tbt #tv #andreaserna #desafio