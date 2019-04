Uno de los protagonistas de Game Of Thrones visitará Colombia

Game Of Thrones es la serie de moda, no solo en Colombia sino en el mundo entero. Su popularidad no se basa en un solo personaje, algo que la hace única. Varios son los protagonistas de esta afamada serie, sobre todo los que pertenecen a la casa Stark.

Por eso, la confirmación que uno de los 'lobos' llegará a Colombia tiene a todos sus fanáticos emocionados. Se trata del actor Isaac Hempsteadt-Wright, quien interpreta a Brandon Stark en la serie que transita su última temporada en HBO.

Bran Stark es importante en la serie por ser el niño que descubrió el incesto entre Cersei y Jamie Lannister. Por ello, sufrió intento de homicidio, lo que lo dejó parapléjico. A partir de allí emprendió un camino de resistencia y búsqueda que lo transformó en el 'Cuervo de los Tres Ojos'.

En la temporada final se supone que Bran desarrollará un papel importante en la lucha contra el 'Rey de la Noche' y los 'Caminantes Blancos'. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la importancia de su personaje en el desenlace.

Hempsteadt-Wright estará presente en la Comic-Con de Bogotá, del 31 de mayo al 3 de junio en Corferias. Así se convertirá en el tercer actor de la serie que asiste a dicho evento, después de las visitas de Nikolaj Coster Waldau (Jaime Lannister) y Nathalie Emmanuel (Missandei).