No lo creerá: Lina Tejeiro confiesa cuántas cirugías tiene

En una conversación con sus seguidores, Lina Tejeiro confiesa cuántas cirugías tiene.

La joven actriz, que empezó su carrera desde niña, ha tenido cambios en su cuerpo en los últimos años gracias a las rutinas de ejercicio que ella casi a diario publica.

Pero tal parece que entre sus seguidores hay quienes creen que todos los cambios son productos de cirugías estéticas.

Pues uno de ellos se atrevió a preguntar y esto respondió Lina Tejeiro:

"Me hice una reducción y levantamiento de busto porque era muy 'tetona'. Sigo siendo 'tetona' pero era más 'tetona'… Y me hice una liposucción a los 16 años que no sé por qué me hice esa cirugía a los 16 años".

La actriz hizo parte del elenco de La ley del corazón, una exitosa novela que llegó a su final esta semana.

Esta novela fue reemplazada por la bio-serie basada en la vida de Alejandra Guzmán, interpretada por Majida Issa.

También le puede interesar: