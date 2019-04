"¿Qué le pasa a la presentadora?", han preguntado varios de sus seguidores. Esta foto tiene preocupados a los seguidores de Jéssica Cediel.

Se trata de una foto que publicó en su Instagram.

En la imagen, tal vez por la posición, se notan los huesos de su clavícula.

Y eso ha hecho pensar a más de un seguidor que está más delgada de la cuenta.

"¿Estás muy flaca o te estás haciendo?, y "Yo se que estás triunfando en Estados Unidos, pero la salud es importante", fueron algunos de ellos.

Cabe recordar que hace algún tiempo la misma presentadora había hablado de su baja de peso.

Lo hizo a través de algunos videos que publicó en historias de Instagram.

"Les cuento que estoy muy flaca. Todo el mundo me dice que estoy muy flaca, pero no tengo ni idea por qué estoy así de delgada. No estoy en dieta porque como mucho. Tengo que subir dos kilos", dijo.

En los últimos meses también ha sido centro de la polémica luego de que se conociera que Martín Carrillo, quien inyectó a Jéssica con biopolímeros, fuera absuelto en este caso.

En entrevista con W Radio, ella habló de una nueva cirugía a la que se deberá someter por este tema.

"Me tengo que operar, aunque para mí es un trauma que me vuelvan a abrir, me vuelvan a rayar, a raspar, si es que Dios me permite salir de esa, si no tengo una infección, si no me pasa algo con el sistema del drenaje linfático u otra consecuencia que pueda tener”.

