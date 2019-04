Las sensuales fotos de la 'Peliteñida' y la 'Popuchurra' que publicaron en el camerino de 'Betty, la fea'

View this post on Instagram

@marthaisabelii y yo , y nuestras brillantes ideas : Vamos a tomarnos una foto “sepsy” !! Listoooo, de una , yo puedo !!! 1. Aquí vamos, nuestro primer intento. 2. martha i , déjame bostezar primero. 3. Jajajajajajajajaja que osoooo! 4. Listo , yo puedo , mirameeee. 5. Martha iiiii Se me viene el pelo a la cara, que hagoooo??? Concéntrate Lorna, concéntrate, ser sepsy es importante! 6. Parrrr favaaaaaarrrrr , lo estamos lograndoooo! 7. Ajoooooooo estamos volandoooo!!! 8. Jajajajjajajajajjaja nombeee q risa. 9. no puedo mas!!!