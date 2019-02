Presentadora de entretenimiento de Caracol TV tuvo bebé y lo presentó a todos sus seguidores

View this post on Instagram

Hoy conocimos al verdadero AMOR DE NUESTRAS VIDAS!!!!! GRACIASSSSS DIOS POR ENTREGARNOS ESTE REGALO MARAVILLOSO Y GRACIASSSS PABLO POR ESCOGERNOS COMO TUS PAPÁS! Pablo nació a las 7:53am por cesárea y hemos estado todo el día embobados con nuestro bebé, toda l familia unida dándonos amor y disfrutando de nuestro primer día de papás!!! Esta es nuestra primera foto!!! Apenas pueda les cuento y les muestro mas de nuestra felicidad! GRACIAS a nuestra súper ginecologa @drailianagiovannetti Por ser la más divina del mundo! Besosssss y gracias por todos sus buenos deseos, energía y bendiciones!!!!!