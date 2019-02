La influenciadora le dejó un contundente mensaje a sus seguidores. Esta es la razón por la que Luisa Fernanda W no se alejó de las redes.

Unos la aman, y otros la critican. Sin embargo, muchos están pendientes de lo que sucede en la vida de la joven youtuber.

El país entero se sorprendió con la muerte de Legarda, quien falleció cuando una bala lo impactó el pasado 7 de febrero.

Desde entonces, muchos se preguntaban como reaccionaría su novia, Luisa Fernanda W.

Para sorpresa de la mayoría, Luisa se ha tomado con tranquilidad la trágica muerte. Sin indiferencia, ha continuado publicando en sus redes, donde aclara que prefiere mostrarse positiva, pues es lo que su novio habría querido.

Sin embargo, ha recibido algunas críticas por esta razón. Así, decidió hacer algunas historias donde comentó lo siguiente:

"Yo no tengo que dar explicaciones, solo diré que estoy haciendo lo que me hace feliz y reconforta mi alma, lo que distrae mi mente. En este momento necesito mucha inteligencia emocional y conectarme con mis verdaderas emociones, no con lo que las personas quieren ver de mí. Esperen mucho contenido, felicidad, eso es lo que yo le quiero entregar al mundo. Esperen contenido de todas mis pasiones".

También, señaló a quienes criticaban su relación, pues ahora son los mismos que la cuestionan.

No obstante, dejó en claro que no le interesaban mucho lo que esperaran sus seguidores de ella, especialmente en este momento.

