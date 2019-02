Estos son los consejos de Mara para los jóvenes que quieren salir del clóset

La exparticipante de La agencia habló en Caracol Radio sobre este y otros temas. Estos son los consejos de Mara para jóvenes que quieren salir del clóset.

Mara Cifuentes fue tema de conversación a nivel nacional por su participación en La agencia.

En el programa de modelos llamó la atención por ser una modelo transgénero, ya que nació siendo hombre.

Estando a la vista de todos, la modelo habló de sus temores, y de lo difícil que es ser criticada y cuestionada por las personas.

Sin embargo, también se encontró con el apoyo de muchos colombianos, y el aval de Carolina, su directora de agencia en el programa.

En Caracol Radio comentó sobre su juventud, cuando no había aceptado públicamente que quería ser una mujer, y que además era homosexual.

Por esta razón, habló sobre lo que le aconseja a los jóvenes en su situación.

Ella admitió lo duro que es. Aun así, le pidió a los jóvenes que tuvieran paciencia, pues a los padres no se les puede cambiar una idea de la noche a la mañana.

“El consejo para los hijos es que tengan mucha paciencia con sus papás, mucho respeto, porque uno no le puede meter una idea a una persona de la noche a la mañana. Uno tiene que llegar con amor, educar a las personas y mostrarle que lo que está pasando no es un capricho, no hay por qué subir la voz, no hay por qué pelear".

En su caso, cuenta que su madre lo terminó por aceptar, pues "el amor de madre lo puede todo".

También, le pidió a los padres que fueran receptivos con sus hijos, y que los escucharan sin juzgar.

Para escuchar la entrevista completa, vea el video a continuación.

