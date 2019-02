Pero no se preocupen, no fue nada grave. Pelea entre Shakira y un policía da de qué hablar en redes.

Lo cierto es que Shakira sí se peleó con un policía, pero no en medio de una discusión, sino en una especie de entrenamiento.

Las imágenes quedaron registradas en un video que se ha convertido en tendencia.

Justamente, la grabación fue compartida en el Twitter de la Policía de Miami Beach.

En el video se puede ver a la cantante con sus guantes bien puestos, golpeando a uno de los agentes.

HIPS DON’T LIE? We say @Shakira’s right hook doesn’t lie! 🥊

Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 18, 2019