Sin embargo, aún se desconoce su horario. El nuevo programa del canal RCN que le haría competencia a La red.

Fue La Negra Candela quien a través de su página web habló del tema.

Allí aseguró lo siguiente: "Ya hace un tiempito preparan un programa del entretenimiento con chismes para llenar el vacío que han dejado la ausencia de las publicaciones especializadas. El cuento es que por allí han pasado muchas candidatas a presentadoras, la mayoría de las cuales son modelos paisas como por variar".

Nuevo programa del canal RCN

En su relato también dio a conocer el nombre de una de esas modelos que hizo la audición para ser presentadora.

"La modelo Tatiana de los Ríos hizo su aparición espectacular para casting. No pasó. ¿Será que por no estar vigente ya no cautiva audiencias?".

Hasta el momento no se conocen más detalles de este programa.

Desde hace un tiempo RCN se encuentra renovando su contenido con el objetivo de volver a llamar la atención de los televidentes.

Y cabe mencionar que los únicos programas de chismes y farándula que se encuentran actualmente en las parrillas de programación de los canales colombianos son La red y Lo sé todo.

