Esta es la razón por la que Alejandra Azcárate no publica fotos con su esposo

Con una frecuencia alterante suelen preguntarme porqué no aparezco aquí en fotos con mi esposo. Empiezo por decirles en la mejor onda, que mi vida no está sujeta a evaluaciones por parte de desconocidos. Protejo mi hogar como lo que es, mi prioridad. El respeto por mi pareja es el motivo principal para no exponer de forma innecesaria lo que para nosotros es un espacio exclusivo. Estoy convencida de que el amor real no se exhibe, ni requiere ser sometido a reafirmación. Respeto a quienes piensan distinto y se sienten cómodos compartiendo detalles de su privacidad, no pertenezco al grupo. No me interesa inspirar a nadie, el simple término me parece egocéntrico. Cada quien vive con quien quiere, de la manera que prefiere y el tiempo que determine. No quiero ser un referente de nada porque no me corresponde dar ejemplo. Mi matrimonio tiene valor, no precio, así que por quedar bien ante uds no estoy dispuesta a pagar el mismo de la mayoría con tal de aparentar una dicha ficticia. Mi marido es un hombre al que afortunadamente estos circuitos le parecen ridículos, le aterra posar, alardear y de hecho los considera una lobera adictiva que ha generado una pérdida colectiva de autenticidad porque todo se resume a las apariencias sin verdades. Entonces tú, que metes a tu hijo a dormir en tu cama para que tu esposo no te toque, tú que no lo cuidas sino que lo supervisas, tú que con vena chismosa vives del qué dirán, tú que le has perdonado toda serie de engaños por conservar una familia imaginaria, tú que te convertiste en su mamá, tú que justificas el tedio diciendo que es tranquilidad, tú que estás esperando a que tus hijos crezcan para huir, tú que tienes sexo por cumplir, tú que renunciaste a tu carrera y ahora te arrepientes, tú que tienes crisis de edad porque los años se te fueron en complacer a los demás, tú que tanto muestras en Instagram tu relación fracturada como si fuera perfecta, no te preocupes por la mía, soy muy feliz con el hombre que elegí y que me merezco. Ocúpate de la tuya que por lo visto pide a gritos atención. A nosotros, déjanos frescos en esta divina burbuja. • • @bubblesky_glamping